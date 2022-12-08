Tasnim: в Иране казнили участника протестов, который ранил силовика ножом

В Иране казнили участника протестов из-за гибели Махсы Амини, сообщает Tasnim.

Согласно обвинительному акту, Мохсен Шекари обвинялся в драке с применением холодного оружия и намерением убить офицера Басидж (иранское полувоенное ополчение) при исполнении служебных обязанностей. Помимо этого, его обвиняли в перекрытии улицы в районе Саттар-хан в Тегеране.

Уточняется, что 3 октября мужчина заблокировал улицу и угрожал людям с ножом, после чего напал на силовика и ранил его в левое плечо. Затем обвиняемый попытался скрыться с места преступления, однако его задержали сотрудники службы безопасности.

Ранее иранские власти приговорили к смерти пять демонстрантов. Их обвиняют в убийстве полицейского Рухоллы Адамиана в Карадже. Также сообщается об аресте 11 человек, включая троих детей.