В Иране приговорили к смерти участников протестов

Reuters: в Иране суд приговорил к смерти 5 обвиняемых в убийстве полицейского на протестах

В Иране суд приговорил к смерти нескольких участников протестов, обвиняемых в убийстве сотрудника полиции нравов. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что суд вынес смертный приговор пяти демонстрантам в связи с гибелью Рухоллы Адамиана в Карадже. При этом отмечается, что приговоры могут быть обжалованы.

Помимо этого, полиция во время митингов арестовала еще 11 человек, включая троих детей. Их обвинили в «коррупции на земле» и нарушении национальной безопасности, за это им грозят длительные тюремные сроки.

Британская организация Amnesty International также предоставила данные, согласно которым по меньшей мере 28 арестованных за участие в демонстрациях рискуют быть казненными.

Ранее власти республики отказались жалеть протестующих. Кроме того, представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обвинили митингующих в «преступлениях против безопасности нации и ислама».

Акции протеста начались в Иране в сентябре после гибели 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов. Семья Махсы утверждает, что причиной ее гибели стало избиение сотрудниками полиции.