Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:20, 6 декабря 2022Мир

В Иране приговорили к смерти участников протестов

Reuters: в Иране суд приговорил к смерти 5 обвиняемых в убийстве полицейского на протестах

Фото: Michael Gstettenbauer / imago-images.de / Globallookpress.com

В Иране суд приговорил к смерти нескольких участников протестов, обвиняемых в убийстве сотрудника полиции нравов. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что суд вынес смертный приговор пяти демонстрантам в связи с гибелью Рухоллы Адамиана в Карадже. При этом отмечается, что приговоры могут быть обжалованы.

Помимо этого, полиция во время митингов арестовала еще 11 человек, включая троих детей. Их обвинили в «коррупции на земле» и нарушении национальной безопасности, за это им грозят длительные тюремные сроки.

Британская организация Amnesty International также предоставила данные, согласно которым по меньшей мере 28 арестованных за участие в демонстрациях рискуют быть казненными.

Ранее власти республики отказались жалеть протестующих. Кроме того, представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обвинили митингующих в «преступлениях против безопасности нации и ислама».

Акции протеста начались в Иране в сентябре после гибели 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов. Семья Махсы утверждает, что причиной ее гибели стало избиение сотрудниками полиции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл потери ВСУ за ноябрь
В Госдуме прокомментировали идею переименовать Волгоград обратно в Сталинград
Власти подтвердили увеличение числа погибших при взрыве газа в Нижневартовске
Умерла актриса из сериала «Морская полиция: Гавайи» Якира Чемберс
В Иране заморозят банковские счета женщинам без хиджаба
На территории бывшего российского завода «Тантал» начался пожар
Россиянка обвинила врачей в отказе помочь ее умершей от кровоизлияния дочери
Клиентов Starlink ограничат в скорости интернета
В Армении не исключили встречи Пашиняна и Алиева до конца года
Модели OnlyFans предсказали казнь за постыдный наряд на чемпионате мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.