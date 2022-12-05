Иранские силовики отказались жалеть протестующих и назвали их головорезами

Иранский КСИР заявил, что не пощадит «бунтовщиков и головорезов» на митингах

Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после революции) заявили, что силы безопасности не проявят пощады к «бунтовщикам, головорезам и террористам» и призвали суд «быстро и решительно» выносить решения в отношении подсудимых. Об этом пишет Reuters.

Силовики также обвинили митингующих в «преступлениях против безопасности нации и ислама».

Отказ «жалеть» протестующих звучит на фоне многомесячных протестов, поводом для которых стала смерть 22-летней иранки Махсы Амини в сентябре этого года. Девушку задержали за «неправильное ношение хиджаба» и увезли в участок, позже она оказалась в больнице и впала в кому. Семья Махсы считает, что она была здорова и девушку могли избить полицейские: на это указывают и слова очевидцев. Власти Ирана отрицают причастность органов к смерти девушки.

В ходе многомесячных протестов, по официальным данным, погибли не менее 300 человек. По данным ряда СМИ, исламский революционный суд Ирана уже вынес несколько приговоров о смертной казни за участие в митингах.