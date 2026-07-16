В России отреагировали на удаление VK и «Макс» из Google Play

Депутат Ющенко: Удаление VK и «Макс из Google Play — звено технологической войны

Удаление российских мессенджеров из магазинов приложений на смартфонах — это звенья одной цепи технологической войны, в которой единственный ответ — создание собственных конкурентоспособных продуктов, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился своим мнением по поводу удаления приложений «Макс» и «ВКонтакте» из сервиса Google Play.

Чего удивляться? Сначала Apple Store удалил, теперь этот удалил. Это общая технологическая война, идет по одному лекалу, по одной команде. Когда зависишь от ресурсов, которые недружественно настроены и делают все для уничтожения конкурентов, происходит именно то, что происходит Александр Ющенко первый зампред комитета Госдумы по информационной политике

Внешнее воздействие, по его словам, лишь подтверждает, что в мире, где технологии являются основополагающими, конкуренция использует самые циничные методы, заходящие за грань законности.

Депутат признал, что удаление из магазинов приложений очень чувствительно для пользователей, однако ответные запреты назвал неправильным путем.

«Нужно придумывать решения, которые позволят нашим технологическим платформам и разработкам быть удобными для пользователя. Это вопрос к разработчикам и правительству, которые должны стимулировать лучших специалистов, чтобы форсировать преодоление этих сложностей», — заключил Ющенко.

Ранее приложения VK и отечественного мессенджера «Макс» пропали из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в штатном режиме. Также уточняется, что указанные сервисы доступны для скачивания в других магазинах приложений для Android, включая RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.