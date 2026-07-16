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14:06, 16 июля 2026Ценности

17-летняя дочь Пересильд открыла свой бренд

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна открыла бренд одежды Anka Peresild
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд открыла бренд одежды. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

17-летняя дочь знаменитостей разместила рекламный ролик, в котором предстала в образах собственной марки под названием Anka Peresild. На одном из кадров звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» предстала в жакете, асимметричной юбке и белых прозрачных легинсах со стрелками.

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В описании к видео Пересильд поделилась, что реализовала мечту детства. На создание первой коллекции ушло больше полугода, подчеркнула актриса.

В мае Анна Пересильд показала фото с празднования 17-летия. В качестве праздничного образа она выбрала платье, сшитое из голубого корсета с лиловой отделкой и белой атласной юбки.

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