17-летняя дочь Пересильд открыла свой бренд

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна открыла бренд одежды Anka Peresild

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд открыла бренд одежды. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

17-летняя дочь знаменитостей разместила рекламный ролик, в котором предстала в образах собственной марки под названием Anka Peresild. На одном из кадров звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» предстала в жакете, асимметричной юбке и белых прозрачных легинсах со стрелками.

В описании к видео Пересильд поделилась, что реализовала мечту детства. На создание первой коллекции ушло больше полугода, подчеркнула актриса.

В мае Анна Пересильд показала фото с празднования 17-летия. В качестве праздничного образа она выбрала платье, сшитое из голубого корсета с лиловой отделкой и белой атласной юбки.