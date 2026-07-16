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14:05, 16 июля 2026Спорт

Мостовой предложил отдать «Золотой мяч» Месси на вечное хранение

Александр Мостовой предложил отдать «Золотой мяч» Лионелю Месси на вечное хранение
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в полуфинале чемпионата мира-2026 против Англии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Есть предложение после этого чемпионата мира отдать на вечное хранение "Золотой мяч" этому гениальному футболисту — Лионелю Месси», — заявил Мостовой.

Ранее Аргентина обыграла Англию в полуфинале ЧМ-2026 со счетом 2:1. Месси отметился двумя голевыми передачами. Всего на этом мундиале форвард забил восемь мячей и сделал четыре ассиста. В активе аргентинца восемь «Золотых мячей».

В финале турнира сборная Аргентины сыграет против команды Испании. Матч состоится 19 июля.

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