Мостовой предложил отдать «Золотой мяч» Месси на вечное хранение

Александр Мостовой предложил отдать «Золотой мяч» Лионелю Месси на вечное хранение

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в полуфинале чемпионата мира-2026 против Англии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Есть предложение после этого чемпионата мира отдать на вечное хранение "Золотой мяч" этому гениальному футболисту — Лионелю Месси», — заявил Мостовой.

Ранее Аргентина обыграла Англию в полуфинале ЧМ-2026 со счетом 2:1. Месси отметился двумя голевыми передачами. Всего на этом мундиале форвард забил восемь мячей и сделал четыре ассиста. В активе аргентинца восемь «Золотых мячей».

В финале турнира сборная Аргентины сыграет против команды Испании. Матч состоится 19 июля.