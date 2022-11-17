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18:31, 17 ноября 2022Мир

В Иране начали выносить смертные приговоры протестующим

BBC: Исламский революционный суд Ирана приговорил трех протестующих к смертной казни

Фото: Vahid Salemi / AP

Исламский революционный суд Ирана приговорил трех протестующих к смертной казни с возможностью обжалования. Об этом сообщает BBC Farsi.

По заявлению судебных властей, один из протестующих на автомобиле сбил насмерть полицейского и ранил нескольких других. Два других участника протестов обвиняются в вооруженном нападении на правоохранителей и в умышленном поджоге. Власти Ирана не разглашают личности обвиняемых, чьи признания транслировались в эфире иранских телеканалов.

Сообщается, что норвежская правозащитная организация Iran Human Rights выступила с заявлением, что решение суда не имеет юридической силы, и призвала международное сообщество препятствовать иранским властям в исполнении приговора. Организация опубликовала данные о гибели 342 человек в ходе протестов в Иране за последние два месяца. Правозащитники отмечают, что 43 погибших являлись несовершеннолетними.

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Ранее представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил о необходимости освободить протестующих в Иране.

До этого сообщалось, что в Иране осудили тысячу протестующих в ответ на призыв иранских депутатов о «возмездии». В стране проходят массовые протесты после смерти Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.

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Глеб Бажуткин
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