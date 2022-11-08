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14:32, 8 ноября 2022Мир

В Иране осудили тысячу протестующих и призвали к возмездию над остальными

В Иране осудили 1000 протестующих в ответ на призыв иранских депутатов о «возмездии»

Кадр: Reuters

В Иране вынесли более тысячи обвинительных приговоров участникам протестов, сообщил представитель судебной системы Ирана Масуд Сетайеши. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Накануне вынесения обвинительных приговоров депутаты Исламского консультативного совета (иранский однопалатный парламент — прим. «Ленты.ру») написали открытое письмо, в котором обратились к Высшему совету национальной безопасности Ирана с требованием «как можно скорее разобраться» с протестующими, сравнив их с террористами, и призвали к возмездию.

«Мы, представители этого народа, просим все органы власти страны, включая судебную власть, как можно скорее разобраться с боевиками, которые подобно членам ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) с помощью холодного и огнестрельного оружия угрожали безопасности наших граждан», — говорится в письме иранских парламентариев. Депутаты подчеркнули, что подобные действия со стороны протестующих являются для режима «пересечением красной линии, требующим возмездия», и «компромисс невозможен».

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В ходе протестов в Иране было арестовано более 1,5 тысячи протестующих.

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Глеб Бажуткин
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