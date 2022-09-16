В Иране скончалась избитая за «неправильный» хиджаб девушка

В Иране скончалась избитая полицейскими за «неправильный» хиджаб 22-летняя Махса Амини

В Иране скончалась девушка, которую избили за неподобающий внешний вид. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что 22-летняя Махса Амини приехала в Тегеран из Иракского Курдистана, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок, куда сразу направился ее брат Киареш.

По информации издания, пока родственник ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая доставила Амини в больницу. По словам молодого человека, правоохранители заверили его, что Амини впала в кому после пережитого сердечного приступа и инсульта. «Между задержанием и больницей прошло всего пару часов», — заявил он.

Впоследствии местные правозащитники выяснили, что полицейские жестоко избивали задержанную в участке, что привело к почечной недостаточности. «У Махсы шла кровь из ушей и был сломан череп — это признали избиения», — заявляют активисты. Однако официальные лица отрицают обвинения и настаивают на том, что погибшая умерла из-за внезапных проблем с сердцем.

В июне мусульманок выгнали из университета в Индии за отказ снять хиджаб. 12 студенток не допустили к лекциям и семинарам в учебном заведении Mangaluru University College, расположенном в городе Мангалуру, штат Карнатака. Администрация заявила, что девушки неоднократно нарушали дресс-код, который обязывает всех учащихся носить на территории университета установленную руководством форму.