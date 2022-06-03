Мусульманок выгнали из университета в Индии за отказ снять хиджаб на занятиях

Мусульманок выгнали из университета в Индии за отказ снять хиджаб во время занятий. Об этом сообщает портал Sputnik International.

По информации издания, 12 студенток не допустили к лекциям и семинарам в учебном заведении Mangaluru University College, расположенном в городе Мангалуру, штат Карнатака. Администрация заявила, что девушки неоднократно нарушали дресс-код, который обязывает всех учащихся носить на территории университета установленную руководством форму.

Согласно материалу, ранее студентки обращались в офис окружного комиссара с просьбой разрешить им посещать занятия в хиджабах. Однако их прошение было отклонено, поскольку Верховный суд штата Карнатака постановил, что хиджаб не является обязательным религиозным предметом одежды.

Известно, что в начале февраля власти Индии запретили женщинам надевать хиджаб на занятия. Данный закон спровоцировал массовые протесты мусульман по всей стране. Отмечается, что оппозиционерка Приянка Ганди поддержала студенток в конфликте с руководством учебных заведений. «Будь то бикини, вуаль, джинсы или хиджаб, это право женщины — решать, какую одежду она хочет носить. Это право гарантируется конституцией Индии. Прекратите притеснять женщин», — заявила Ганди в Twitter.

В сентябре 2021 года учителя выгнали школьниц с занятий из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать. Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что купила дочерям к новому семестру две пары одинаковых лаковых полуботинок на шнуровке. Однако в первый учебный день сотрудники школы отправили девочек домой, поскольку их обувь не соответствовала правилам школьной формы.