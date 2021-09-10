Учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать

Руководство английской школы Kings Academy Prospect в Рединге отстранило двух сестер от занятий из-за неподходящей обуви и вывело из себя их мать. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что купила дочерям к новому семестру две пары одинаковых лаковых полуботинок на шнуровке. Однако в первый учебный день учителя выгнали сестер с занятий, поскольку их обувь не соответствовала правилам школьной формы. По их мнению, девочки пришли на уроки в сапогах.

Данный инцидент разозлил родительницу. По словам матери, у нее был ограниченный бюджет, и она сможет осуществить покупку новой обуви только в следующем месяце.

«Я — мать-одиночка. Я не работаю по найму и зарабатываю не так много денег. Обувь, которую я купила своим девочкам, стоила довольно дорого. (...) Мы как родители прикладываем все усилия, чтобы наши дети выглядели опрятно, но школа только и делает, что наказывает учеников», — отметила героиня материала.

В ответ на претензии женщины сотрудники учебного заведения разрешили ее дочерям вернуться к занятиям, но при условии, что до 30 октября у них появится подходящая обувь.

Заместитель директора школы Мэри Моррис (Mary Morris) рассказала, что политика школьной формы составлялась с учетом пожеланий родителей учеников. По ее словам, в правилах указано, что обувь должна быть на плоской подошве черного цвета и без логотипов. При этом кроссовки, ботинки, ботильоны, обувь с открытыми носком или пяткой не допускаются.

Ранее в сентябре ученица не влезла в юбку из-за широких бедер и была отстранена от занятий из-за нарушения регламента школы. 12-летняя Шайла Джонсон (Shylah Johnson) не смогла надеть черную плиссированную юбку, которая является обязательной частью школьной формы. Учителя отправили девочку домой из школы, сославшись на дресс-код заведения.