Ученица не влезла в юбку из-за широких бедер и была отстранена от занятий

Ученицу английской школы Brookvale Groby отстранили от занятий из-за нарушения установленного дресс-кода. Соответствующий материал публикует Leicestershire Live.

Инцидент произошел с 12-летней Шайлой Джонсон (Shylah Johnson). Мать девочки, Дейзи Джонсон (Daisy Johnson), рассказала, что ее дочь выросла за лето и из-за широких бедер не смогла влезть в черную плиссированную юбку, которая является обязательной частью школьной формы. По словам женщины, они с дочерью обошли большое количество магазинов, но так и не смогли найти вещь подходящего размера.

Родители подростка были вынуждены отправить ее в школу в обычной черной юбке без плиссировки. После чего сотрудники учебного заведения отстранили Джонсон от занятий, поскольку ее наряд не соответствовал регламенту формы. «Она уже пропустила два обязательных теста и не может в полной мере получать образование только потому, что на ее юбке нет складок. Выходит, что моя дочь подвергается дискриминации», — пожаловалась мать девочки.

Директор учебного кампуса Brookvale Groby Уилл Тис (Will Teece) заявил, что руководство школы предложило родителям несколько вариантов решения данной ситуации, чтобы ученица могла вернуться к занятиям. «В школе уже много лет существует одна и та же политика в отношении униформы. Мы предоставили семье юбку, и предложили сделать ее специально на заказ, но не получили обратной связи. Среди 1500 учеников ни у кого не возникло проблем с формой», — пояснил он.

На данный момент родители Джонсон и представители учебного заведения не пришли к единому соглашению.

Ранее в сентябре новая школьная форма за десятки тысяч рублей вывела из себя родителей учеников. Мать троих детей, которая пожелала остаться анонимной, разозлилась на то, что администрация средней школы в Тоттингтоне обязала учеников посещать уроки в обновленных костюмах. По ее словам, на подготовку троих детей к новому учебному году ушло более 500 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей).