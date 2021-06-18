Подростка едва не отчислили из школы за любовь к яркому макияжу

Девочку-подростка, которая пришла в школу с ярким макияжем, едва не отчислили из-за неподобающего внешнего вида. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Как пишет издание, ученица The Orme Academy в Волстентоне, Англия, 13-летняя Лекси Пикерилл (Lexi Pickerill), любит самовыражаться с помощью ярких стрелок на веках. В один из дней она появилась в учебном заведении с подведенными глазами, в результате чего была отстранена от занятий за нарушение правил школьной формы. Более того, девочке пригрозили отчислением, если она не прислушается к рекомендации преподавателей.

Мать подростка, пожелавшая остаться неизвестной, посчитала, что учителя дискриминировали ее дочь, поскольку другие ученицы приходят на занятия с тональной основой, румянами и подкрашенными бровями, не получая при этом никаких замечаний.

«Мы с Лекси пришли в выводу, что если преподаватели снова попытаются отстранить ее, мы сменим учебное заведение. В итоге, как только она добралась до школьных ворот, учителя попросили ее смыть макияж. Лекси спросила преподавательницу: "А как насчет других девочек, которые тоже красятся?" На что ей ответили: "Никто не красится так, как ты"», — рассказала мать героини материала.

Женщина убеждена, что руководство школы мешает детям выражать свою индивидуальность и неоднократно беседовала на эту тему с преподавателями. Тем не менее ей отвечали, что при поступлении подписывается специальный контракт, в котором регламентирован дресс-код учащихся.

Директор упомянутой школы Марк Буги (Mark Boughey) уклонился от разъяснений сложившейся ситуации. «Мы возлагаем большие надежды на учеников Orme Academy и применяем одинаковые правила по отношению ко всем ученикам. Было бы неуместно комментировать отдельные случаи», — заявил он.

В марте школа отказалась учить ребенка из-за цвета волос. Джейкоб Ли-Стоукс (Jacob Lee-Stokes) на протяжении двух месяцев экспериментировал со своей прической и красил волосы в голубой и розовый цвета. Вскоре он попытался вернуть свой натуральный цвет, однако его волосы стали светлыми у корней и более темными к кончикам. Из-за этого руководство школы посоветовало подростку полностью сбрить волосы.