Дети нанесли крем от прыщей и были отчислены из школы за оскорбление темнокожих

Родители подали в суд на церковную школу за ложное обвинение их детей в расизме из-за фотографии, на которой они запечатлены с разрисованными лицами. Об этом сообщает Daily Mail.
Речь идет о кадре, сделанном в 2017 году, однако о последствиях съемки стало известно только сейчас. На фото запечатлены трое 14-летних подростков с темно-зеленой краской на лице.
В 2020 году калифорнийская средняя школа Святого Франциска в Маунтин-Вью обнаружила упомянутый кадр и потребовала от школьников добровольно отчислиться из учебного заведения за оскорбление темнокожих — «блекфейс» (blackface — карикатурное изображение темнокожих — прим. «Ленты.ру»).
Родители обвиняемых подали на школу иск в Верховный суд округа Санта-Клара за клевету и потребовали возместить ущерб в размере 20 миллионов долларов (1,4 миллиарда рублей). В заявлении утверждается, что один из мальчиков страдал от акне, и на лица детей нанесен крем от прыщей.
«Этот судебный процесс — попытка защитить нашу честь и репутацию, а также внести ясность в то, что на самом деле произошло. Эта невинная фотография была вырвана из контекста. Ее смысл был искажен в разгар общенациональных социальных волнений из-за смерти Джорджа Флойда», — объяснили они.
Несмотря на то что школьники самостоятельно пытались объяснить руководству учебного заведения, что их фотография не несет никакого оскорбительного подтекста, директор школы Кэти Тикелл (Katie Teekell) позвонила их родителям и заявила, что их дети больше «не желанные гости в школе». Она добавила, что причина не в истинных мотивах мальчиков, а в том, как их действия выглядят со стороны.
Произошедшее негативно повлияло на репутацию семей мальчиков, и они были вынуждены переехать в другой район. Сначала Тикелл пообещала не сообщать об инциденте в другие школы округа, однако позже она передумала и сказала, что будет говорить коллегам только правду.
В декабре 2020 года обвиненные в расизме российские модели рассказали об угрозах иностранцев. Краснодарские манекенщицы Алена Мельникова и Анастасия Семеновых опубликовали в Instagram фото в одежде из коллаборации бренда певицы Бейонсе Ivy Park с Adidas. При этом на кожу девушки нанесли автозагар, одна из них заплела волосы в африканские косички, а другая сделала пышные кудри.