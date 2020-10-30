Сестра Кардашьян сравнила себя с Моаной на фото в бикини и оскорбила фанатов

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни опубликовала серию снимков в купальнике и подверглась критике со стороны фанатов. На соответствующие фотографии и комментарии обратили внимание журналисты Daily Mail.

Звезда реалити-шоу поделилась кадрами, на которых она позирует с распущенными волосами в черном бикини и шляпе того же цвета, стоя на пляже на фоне океана и пальм. В описании к публикации знаменитость сравнила себя с героиней одноименного мультфильма «Моана».

Подписчики Кардашьян обвинили ее в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением, — прим. «Ленты.ру»). Поклонники считают, что она не имела права называть себя Моаной, поскольку не принадлежит к полинезийской расе. По их мнению, таким образом телезвезда оскорбила чужой народ.

«Пожалуйста, прекрати присваивать себе культуру коренных жителей острова», «У Моаны был другой цвет кожи!», «Нет, Кортни, ты светлокожая», «Моана — темнокожая и не похожа на тебя!» — комментировали публикацию Кардашьян пользователи.

Ранее в сентябре британская певица Адель тоже оскорбила темнокожих поклонников. Знаменитость разместила снимок, на котором она запечатлена в бикини с принтом в виде флага Ямайки. При этом ее волосы были заплетены в узлы «банту» — традиционно афроамериканскую прическу. Фанаты обвинили ее в культурной апроприации.