Адель оскорбила темнокожих фанатов снимком в бикини с флагом их страны

Британская певица Адель оскорбила темнокожих поклонников публикацией снимка, на котором она запечатлена в купальнике. Соответствующая дискуссия развернулась на странице знаменитости в Instagram.

На фото исполнительница позирует в серых легинсах с завышенной талией и бикини с принтом в виде флага Ямайки. Ее образ дополнили крылья из желтых перьев. Волосы Адель заплетены в узлы «банту», которые традиционно носят афроамериканские женщины.

В описании к посту певица поздравила подписчиков с ежегодным фестивалем Notting Hill Carnival, который должен был пройти в Лондоне, но был отменен в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Фанаты Адель в комментариях в соцсетях обвинили ее в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением, — прим. «Ленты.ру»). По их мнению, она не имела права оскорблять чужой народ, надевая флаг его страны в качестве топа и укладывая волосы в такую прическу.

«Белые люди не имеют права делать "черные" прически», — написала одна юзерша @TitaniaMcGrath в комментариях. «Адель с прической банту — одно из самых странных явлений 2020 года, к тому же это культурная апроприация. Мерзко на это смотреть», — высказался @MrErnestOwens. «Адель, ты такая смешная, просто кошмар», — заключил @Alyricz.

В августе Адель поразила поклонников своей стройностью. Знаменитость поделилась кадром, на котором она запечатлена в облегающей кофте кофейного цвета и черных лосинах. Отмечается, что певица повторила образ певицы Бейонсе из клипа Already, в котором та снялась в костюме из такой же ткани.