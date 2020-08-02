Ценности
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В США описали отношения Трампа с Россией
Школьники устроили флешмоб с галлюциногенами в TikTok
Crew Dragon отстыковался от МКС
Адвокат вдовы Энди Картрайта назвала возможные причины его смерти
Названа дата отправки туристов на МКС
Уволен гонявший плетью туристов на пляже в Крыму охранник
Россиянам назвали смертельную опасность резкого похудения
Россиянам назвали сроки возвращения 30-градусной жары
Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения
Новости партнеров

Изменившаяся до неузнаваемости Адель вновь удивила фанатов

Перейти в «Мою Ленту»
Адель
Адель
Фото: @adele

Британская певица Адель, похудевшая на 45 килограммов и сделавшая новую прическу, удивила подписчиков внешним видом. Фотография, где она запечатлена в новом образе, опубликована в Instagram.

На снимке исполнительница позирует в облегающей кофте кофейного цвета с принтом в виде полумесяца и черных лосинах. Образ она дополнила серьгами-кольцами. При этом волосы Адель, обычно прямые или уложенные волнами, завиты в мелкие кудри.

Певица стоит под кадром из клипа Бейонсе Already, где та носит костюм из такой же ткани. «Спасибо тебе, Королева, что всегда доносишь до нас любовь через свое творчество», — подписала пост поп-артистка.

«Какие волосы! Потрясающе!», «На меня смотрят две Королевы», «Как же замечательно она выглядит!» — восхитились фанаты в комментариях. Другие усомнились, что на фото действительно Адель. «В последнее время я ее нигде не могу узнать», «Это разве Адель?», «Боже, кто эта женщина?» — спрашивали они.

Некоторые подписчики нашли сходство с певицы с другими звездами. «Я подумала, что это [актриса] Кейт Уинслет. Настолько нереально она выглядит», — написала поклонница. Несколько комментаторов отметили под постом различных юзеров соцсети, утверждая, что изначально приняли Адель за кого-то из них.

В феврале похудевшую Адель не узнали на вечеринке «Оскара», организованной Бейонсе и Jay-Z. Позднее фанатов также удивило ее фото в мини-юбке. Подписчики оценили стройную фигуру Адель, некоторые из них не поверили в возможность таких кардинальных изменений.

Усачи и дискотеки
Секс без перерыва, эротика Алибасова и панки: кто развлекал россиян в эру первого бизнеса и бандитов
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тренер сбросившей несколько десятков килограммов Адель раскрыл секрет ее фигуры
Фото сбросившей несколько десятков килограммов Адель в мини-юбке удивило фанатов
Сбросившую несколько десятков килограммов Адель не узнали на вечеринке «Оскара»
Ценности
Ценности00:0226 июля
Халифа ибн Заид Аль Нахайян

«Он не помнит, сколько у него особняков»

Как живет самый богатый президент в мире
21:2731 июля

Утягивающее нижнее белье стало новым трендом у знаменитостей

20:1931 июля

Бикини в тон джинсов стало трендом у моделей

19:3031 июля

Девушка перестала ретушировать прыщи на селфи и снискала одобрение в сети

Ценности00:0119 июля
Линдон Джонсон целует секретаршу Глинн Стегалл

«Деревенщина с повадками турецкого султана»

Лошади, охота и гаремы из секретарш: роскошная жизнь самого вульгарного президента США
18:4731 июля

Аномально тонкая талия девушки озадачила пользователей сети

17:4431 июля

Внешность Леди Гаги без макияжа удивила фанатов

16:3231 июля

Свадебное платье невесты высмеяли из-за нелепой детали на юбке

Ценности00:0314 июля

Ядовитая красота

Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14:5531 июля

Российская школьница отличилась знаниями и получила Mercedes от губернатора

14:2131 июля

Популярная блогерша показала легкий способ очистить песок с кожи после пляжа

12:4631 июля

Невеста уменьшила полную подругу на свадебном фото и была обругана

Россия
На российского депутата завели уголовное дело за нарушения на митингах
Дегтярев пообещал адресную помощь детским учреждениям
В Москве мужчина устроил стрельбу из движущегося такси
Все материалы
Мир
Байден усомнился в эффективности вакцины от коронавируса
Раскрыты новые секретные данные с участием Клинтона по делу педофила Эпштейна
В Великобритании на строгий карантин снова отправили 4,5 миллиона человек
Американский сенатор вышла замуж и развелась на 600 тысяч украденных долларов
Их дело ультраправое
В Германии становится все больше неонацистов. Как они проникают в спецназ и полицию
Все материалы
Бывший СССР
Украина объяснила нарушения перемирия в Донбассе неконтролируемыми эмоциями
Светлана Тихановская«Нельзя так со своим народом»
Главная соперница Лукашенко — о том, почему у белорусов кончилось терпение и нужна ли им Россия
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера
По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами
Задержание «российских боевиков» под Минском связали с делом Тихановского
«Кем вы себя возомнили?!»
Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?
Мать политтехнолога Собчак раскрыла подробности его задержания в Белоруссии
Все материалы
Экономика
Американская корпорация рекордно заработала на коронавирусе
Названа самая пострадавшая от кризиса страна Европы
Затянуть пояса
Планы по развитию России изменились. Что ждет страну и людей?
Мировой рынок нефти снова оказался на грани обвала
Двойной навар
Аферисты годами обманывали целые страны на миллиарды евро. Почему их никогда не смогут найти?
Появилась опасность сноса ТЭЦ «Трехгорной мануфактуры» в Москве
Пистолет покончившего с собой российского миллиардера выставили на продажу
Все материалы
Силовые структуры
«На бандитов я могу положиться больше, чем на систему»
Бывший оперативник российского Наркоконтроля — о самых романтичных и грязных сторонах своей работы
Силовые предприниматели — фотография 1994 года«Они взяли под контроль весь город»
История россиян, которые не захотели платить дань мафии и создали одну из самых жестоких банд 90-х
Все материалы
Наука и техника
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
В России создали сериал о климатической катастрофе
Стервятники Гитлера
Боевые будни и развлечения летчиков люфтваффе: редкие кадры времен Второй мировой войны
Названа дата анонса iPhone 12
Конец войны
Каким получился последний эксклюзив PlayStation 4: Ghost of Tsushima
На Украине заявили о воюющей против России природе
Все материалы
Спорт
Емельяненко обвинили в применении допинга
Петр Ян«Приходилось драться, чтобы копейки заработать»
Российский чемпион UFC Петр Ян — о суровой юности, легендарных соперниках и неожиданной популярности
Плющенко анонсировал новые сенсации после прихода Косторной
Дьявольский квартет
Триумф «Манчестер Юнайтед», драма «Лестера» и спасение «Астон Виллы» — главные итоги тура АПЛ
Боярский отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Спартак»
Майк Тайсон«Исход будет один — скорая помощь»
54-летний Тайсон возвращается на ринг. Он покажет мощь в бою против Роя Джонса
Плющенко назвал ужасом поставленные у Тутберидзе программы Косторной
Все материалы
Культура
Назван лучший сериал века
Умер один из основателей The Roots
Много Ли, мало Ли
Драчун, философ, символ расовой борьбы: каким предстает Брюс Ли в новом фильме
Определены популярные новые сериалы в России
Меган Фокс закрутила роман с рэпером Machine Gun Kelly
Все материалы
Интернет и СМИ
20 сотрудников СОБР задержали двух блогеров в Подмосковье
«Риски слишком высоки»
Как Россия помогает миру сделать искусственный интеллект безопасным
Люди назвали способы перестать думать о стыдных моментах перед сном
Девушка предложила матери денег на аборт и нашла поддержку в сети
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Все материалы
Ценности
Утягивающее нижнее белье стало новым трендом у знаменитостей
Утонули в красоте
Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Бикини в тон джинсов стало трендом у моделей
Халифа ибн Заид Аль Нахайян«Он не помнит, сколько у него особняков»
Как живет самый богатый президент в мире
Девушка перестала ретушировать прыщи на селфи и снискала одобрение в сети
Аномально тонкая талия девушки озадачила пользователей сети
Линдон Джонсон целует секретаршу Глинн Стегалл«Деревенщина с повадками турецкого султана»
Лошади, охота и гаремы из секретарш: роскошная жизнь самого вульгарного президента США
Все материалы
Путешествия
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Все материалы
Из жизни
Американский полицейский отправился на карантин после плевка в его сторону
В подмосковной реке поймали крокодила
Крис Кремерс и Лисанн ФронПуть в один конец
Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Мужчина проглотил 20-сантиметровый нож и остался в живых
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Женщина выжила после остановки сердца на три дня
Винченцо Пипино«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?»
Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
Все материалы
В полиции Чечни появился кроссовер Mercedes-AMG за 7 миллионов рублей
30 лет без мойки: сокровища секретного гаража
Загадочная судьба 150 машин — кто бросил миллион долларов под пылью?
В России дважды за неделю серьезно подорожали кроссоверы Nissan
1500 сил и больше: клуб самых быстрых
Гиперкары, для которых и полторы тысячи «лошадей» — не предел
Раскрыта внешность и моторная гамма обновленного Kia Stinger
Opel Manta — 50 лет!
История автомобиля, который стал культурным феноменом в Германии
ГАЗ начал производство бескапотника «Валдай-NEXT» с китайской кабиной
Все материалы
Дом
Москвичка из мести подожгла квартиру соседей
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
Мэра российского города наказали за свалки
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
В европейское жилье расхотели вкладывать деньги
Россияне массово закупились «золотыми паспортами»
Ломать и строить
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы