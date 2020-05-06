Фото сбросившей несколько десятков килограммов Адель в мини-юбке удивило фанатов

Британская певица Адель, которая похудела на несколько десятков килограммов, удивила фанатов своим внешним видом. Их комментарии появились под фото знаменитости в Instagram.

В среду, 6 мая, Адель поделилась снимком с празднования своего 32-го дня рождения. На кадре она позирует во дворе дома в черном платье с пышными рукавам и юбкой длины мини. В описании поста певица поблагодарила поклонников за поздравления, а также написала о своем уважении к работникам медицинских учреждений, которые в настоящий момент борются с распространением коронавирусной инфекции.

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Подписчики оценили стройную фигуру Адель, некоторые из них не поверили в возможность таких кардинальных изменений. «Скажи серьезно, ты прикалываешься надо мной?» — спросила американская модель Крисси Тайген. «Что случилось с твоей талией!» — восхитился популярный блогер Кален Аллен. «Интернет сломается через 1... 2... 3...» — пошутил музыкант Лерой Санчес. «Адель, это просто шок!», «Выглядишь изумительно», — поддержали другие комментаторы.

По информации издания Daily Mail, певица сбросила 45 килограммов.

В феврале гости вечеринки «Оскара», организованной Бейонсе и Jay-Z, не узнали Адель из-за ее новой фигуры. В частности, польская телеведущая Кинга Русин опубликовала фото со звездой в своем Instagram-аккаунте и призналась, что не сразу поняла, что перед ней именно Адель.

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