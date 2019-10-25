Появились фото похудевшей после расставания с мужем певицы Адель

В сети появились фотографии похудевшей после расставания с мужем британской певицы Адель. Об этом сообщает Daily Mail.

31-летняя англичанка пришла на вечеринку, посвященную дню рождения канадского рэпера Дрейка, которому исполнилось 33 года. Адель была одета в черное бархатное платье итальянского бренда Etro с декольте бардо и слоеными рукавами. Стоимость платья в Великобритании составляет 1 160 фунтов (около 95 тысяч рублей). Певица дополнила образ черной сумочкой и сандалиями на каблуке.

Not everyday you see @adele & @champagnepapi together😇 #Drake #OVO #2019 Фото опубликовано @drakeupdate

По информации издания, Адель удалось сбросить более шести килограммов с тех пор, как она начала заниматься пилатесом в минувшем июне.

В апреле этого года Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Адель начала встречаться с Конекки в 2011 году. Спустя год у пары родился сын — Анжело. Певица и предприниматель поженились на закрытой церемонии в своем особняке в Лос-Анджелесе в марте 2017-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!