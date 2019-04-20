Адель объявила о расставании с мужем

Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом сообщает Associated Press.

Представители артистки подтвердили эту информацию. Чета собирается и дальше «воспитывать сына с любовью». Раскрывать причины расставания они не намерены и просят с уважением относиться к их частной жизни.

Адель начала встречаться с Конекки в 2011 году. Спустя год у пары родился сын — Анжело.

Певица и предприниматель поженились на закрытой церемонии в своем особняке в Лос-Анджелесе в марте 2017. Брак с Адель был для Конекки вторым, ранее он уже был женат на стилисте Клэри Фишер. Бизнесмен является соучредителем марки бутилированной воды Life Water в Великобритании. Компания в том числе обеспечивает чистой водой население в нуждающихся странах.

Адель — лауреат «Грэмми», Brit Awards, American Music Awards и премии «Оскар» за саундтрек к фильму бондианы «007: Координаты "Скайфолл"». В 2014 году ее заслуги отметили и на государственном уровне: певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства. В конце 2018 года звезда заявила, что решила больше не выступать с концертами, потому что пение и гастроли не приносят ей удовольствия.

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