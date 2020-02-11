Сбросившую несколько десятков килограммов Адель не узнали на вечеринке «Оскара»

Сбросившую несколько десятков килограммов британскую певицу Адель не узнали на вечеринке «Оскара», организованной Бейонсе и Jay-Z. Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала фото со звездой в своем Instagram-аккаунте и призналась, что не сразу поняла, что перед ней именно Адель.

На снимке исполнительница запечатлена в облегающем платье с леопардовым принтом. «Честно говоря, я ее не узнала, потому что она худенькая, как запятая!» — написала ведущая под постом.

Как сообщает Radar Online, Адель сбросила около 45 килограммов. На изменившуюся фигуру певицы обратили внимание осенью 2019 года — тогда она появилась на дне рождения рэпера Дрейка.

За месяц до вечеринки в честь дня рождения Дрейка стало известно, что Адель подала документы на развод с бизнесменом Саймоном Конекки. Они прожили в браке более двух лет, но начали встречаться еще в 2011-м. У них есть сын Анджело.

Адель — лауреат «Грэмми», Brit Awards, American Music Awards и премии «Оскар» за песню к фильму бондианы «007: Координаты "Скайфолл"». Певица также удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.

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