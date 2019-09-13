Адель подала на развод

Британская певица Адель подала документы на развод с мужем, бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом, в пятницу, 13 сентября сообщает The Independent.

Адель и Конекки прожили в браке более двух лет, но начали встречаться еще в 2011-м. Через год у них родился сын Анджело.

О расставании артистки с мужем стало известно в апреле. Их представители заявили, что пара намерена и дальше «воспитывать сына с любовью».

Конекки выступает соучредителем марки бутилированной воды Life Water в Великобритании. Компания в том числе обеспечивает чистой водой население в нуждающихся странах.

Адель — лауреат «Грэмми», Brit Awards, American Music Awards и премии «Оскар» за песню к фильму бондианы «007: Координаты "Скайфолл"». Певица также удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства. В конце 2018 года звезда заявила, что решила больше не выступать с концертами, потому что пение и гастроли не приносят ей удовольствия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!