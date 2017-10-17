Самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы оказалась женщина

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы 2017 года. Список доступен на сайте издания.

Лидером оказалась британская писательница Джоан Роулинг, автор поттерианы. По подсчетам издания, за прошедшие 12 месяцев она заработала 95 миллионов долларов до вычета налогов.

На втором месте оказался португальский футболист Криштиану Роналду с доходом в 93 миллиона долларов. Завершает тройку британская рок-группа Coldplay. Они заработали 88 миллионов долларов благодаря мировому турне.

В рейтинг также попали английская певица Адель (69 миллионов долларов), швейцарский теннисист Роджер Федерер (64 миллиона), британский исполнитель Элтон Джон (60 миллионов), британский шеф-повар Гордон Рамзи (60 миллионов), музыкант Пол Маккартни (54 миллиона).

В сентябре Forbes составил ежегодный рейтинг десяти самых высокооплачиваемых актрис телевидения. Лидером стала уроженка Колумбии, актриса София Вергара.

Поттериана — серия книг Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров. Все книги, кроме восьмой — пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», — экранизированы.