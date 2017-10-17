Роналду стал вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд Европы

Нападающий испанского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял второе место в списке самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей по версии Forbes. Рейтинг был опубликован на сайте журнала во вторник, 17 октября.

По информации издания, за прошедший год португальский футболист заработал 93 миллиона долларов. Ранее Роналду был признан самым высокооплачиваемым спортсменом планеты.

Материалы по теме В сети появилось видео с откровениями Роналду в суде

В списке также присутствует швейцарский теннисист Роджер Федерер. Он расположился на пятом месте с 64 миллионами долларов.

В июне испанская прокуратура завела в отношении Роналду дело по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011-го по 2014 год. Спортсмен заявил, что отказывается признавать свою вину и не собирается выплачивать налоговую задолженность.

