В сети появилось видео с откровениями Роналду в суде

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выступил в суде по делу о финансовом мошенничестве. Видео с заседания появилось на испанском канале Cuatro.

«Я многого в этом не понимаю, потому что закончил шесть классов школы. Единственное, что я хорошо умею делать, это играть футбол. Если возникли какие-то вопросы, я доплачу Испании. Давайте избавимся от этой проблемы, и вы оставите меня в покое. Позвольте мне сфокусироваться на футболе», — заявил Роналду.

Португалец предложил суду «заглянуть в его честные глаза, которые не могут врать». Форвард нервничал и неоднократно требовал стакан воды.

В июне 2017 года испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. В надзорном ведомстве уверены, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной бизнес-структуры.

Роналду заявил, что отказывается признавать свою вину и не планирует выплачивать налоговую задолженность.