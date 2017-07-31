Роналду назвал причину появления в суде

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду во время судебных слушаний в понедельник, 31 июля, отказался признать вину в неуплате налогов. Об этом сообщат Marca.

Заседание прошло в мадридском суде Посуэло-де-Алакрон. 32-летний футболист выступал около полутора часов и заявил о своей невиновности. «Я дорожу своим именем и репутацией. Если бы меня звали не Криштиану Роналду, то меня бы здесь не было», — сказал он.

13 июня испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. В надзорном ведомстве уверены, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной бизнес-структуры.

Футболист отказался выплатить 14,7 миллиона евро испанским налоговым органам. Ему грозит тюремный срок до шести лет.