Популярный бренд косметики откажется от слов «белая» и «светлая»

Популярная французская компания L'Oreal откажется от использования слов «белая» и «светлая» при описании своей косметики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление представителя компании.

Отмечается, что бренд имеет оправданную обеспокоенность по поводу слов, используемых для описания продукции для выравнивания тона кожи.

На фоне протестов движения Black Lives Matter в странах Запада многие крупные компании решили пересмотреть свою политику. Так, PepsiCo собирается изменить логотип бренда Aunt Jemima, на котором изображена улыбающаяся темнокожая женщина. Косметическая компания Johnson & Johnson приняла решение снять с продажи средства для осветления пятен на коже, а нидерландская компания Unilever решила убрать с упаковок товаров слово «белый». Ее представители отметили, что употребление слов «бледный», «белый» и светлый», а также производных от них, предполагает «единый идеал красоты».

Black Lives Matter (BLM) — движение в США, которое выступает на протестах с таким же лозунгом. Их участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом. Кроме того, активисты выступают за уменьшение расходов на полицию и увеличение финансирования районов, где преобладают расовые меньшинства.

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