Крупнейший производитель откажется от слова «белый» в названиях товаров

Нидерландская компания Unilever, одна из крупнейших на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии, уберет с упаковок товаров слово «белый». Об этом сообщается на сайте компании.

В компании заявили, что употребление слов «бледный», «белый» и светлый», а также производных от них, предполагает «единый идеал красоты». Отмечается, что компания не считает такой подход правильным, поэтому изменит название популярного в Азии отбеливающего крема для лица Fair & Lovely.

В Unilever уточнили, что в некоторых странах уже изменили рекламу крема и его упаковку. Теперь компания выбирает другое название для товара.

Ранее американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!