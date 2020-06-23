Гавайскую пиццу предложили запретить из-за колониального угнетения

Левые активисты в Швейцарии предложили запретить называть пиццу с ананасами «гавайской» из-за того, что это название отсылает к колониальной эпохе и угнетению полинезийских аборигенов, сообщает портал 20min.ch.

Авторы высказывания, которое цитируют журналисты, напоминают: в конце XIX века США захватили Гавайи и сделали местных жителей меньшинством в их собственной стране. «Ананас ввезли поселенцы и сделали его главным экспортным продуктом плантаций, а местное население и земли белые колонизаторы превратили в производство ананасов», — считают активисты.

Историк, с которым консультировалось издание, пояснил, что гавайская пицца — часть восприятия гавайского населения через фетишизированный романтический стереотип белых туристов. Этот образ также составляют клише о женщинах в «купальниках» из кокосовых скорлупок или сексуализованные танцы.

Пицца в целом и пицца с ананасами в частности не имеют отношения к культуре аборигенов, при этом они остаются в угнетенном положении и не имеют прав на собственные территории. На основании всего этого предлагается сменить название этого блюда.

20 июня стало известно, что американская фирма, выпускающая мороженое в шоколадной глазури, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации, которая якобы присутствует в рекламе бренда, запатентованного в 1920 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!