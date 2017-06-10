Из жизни
 

Создатель гавайской пиццы умер в Канаде

Перейти в «Мою Ленту»

Изобретатель рецепта гавайской пиццы скончался в Канаде. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает Sky News.

Сэму Панопулосу (Sam Panopoulos) было 83 года. Он скончался в больнице, куда попал вскоре после того, как отпраздновал золотую свадьбу.

Он придумал начинку для пиццы из ананасов и бекона в 1962 году и осуществил идею в ресторане, который принадлежал ему и его братьям. Поначалу новинка посетителям не понравилась. «Но потом все как с цепи сорвались, потому что тогда никто не смешивал сладкое с кислым, еда была очень простой», — рассказывал он.

Название «Гавайская» произошло от марки консервированных ананасов, которые использовались при приготовлении первой пиццы.

В ноябре 2016 года в США умер Джим Деллигати (Jim Delligatti), который в 1967 году придумал Биг Мак. Сэндвич с двумя котлетами стал настолько популярным, что его используют для расчета так называемого индекса Биг Мака: блюдо подходит для этого, так как содержит в себе основные продукты сельского хозяйства любой страны. В англоязычных странах такой подход называют «бургерономикой».

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Hawaiian pizza creator Sam Panopoulos dies aged 83
Мусульманин подал иск на 100 миллионов долларов из-за пиццы со свининой
Умер создатель диснеевского олененка Бэмби
Создатель Биг-Мака умер в США
Последние новости
Топ-менеджера «Роснано» задержали в Москве
Промоутер Джошуа анонсировал проведение реванша с Кличко в Нигерии
Полиция Москвы предупредила о возможных провокациях на митинге оппозиции  
Создатель гавайской пиццы умер в Канаде
Бастрыкин поручил проверить стихийные свалки в Подмосковье
Нигер отозвал посла из Катара
Глава Минтранса ответил поговоркой на сообщения об утечке российских пилотов
Другие материалы рубрики
Из жизни00:03 9 июня

Мне бы твои проблемы

Самые нелепые жалобы людей на жизнь
13:37Сегодня

Американским школьникам пообещали деньги за проведенное без гаджетов лето

08:24Сегодня

Право пообедать с миллиардером Баффеттом продано за 2,6 миллиона долларов

17:52 7 июня

Американец попытался выплатить штраф тысячами одноцентовых монет

Из жизни00:0327 мая
An antique shop owner naps on a chair outside his shop at a market in Beijing, China, Monday, Aug. 23, 2010. (AP Photo/Alexander F. Yuan)

Сокровища за бесценок

Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
16:38 9 июня

Смоленские молодожены приехали в ЗАГС на броневике

16:22 7 июня

Дикий павлин разгромил винный магазин

12:05Сегодня

Пятилетняя внучка Трампа рассказала о желании стать морским пехотинцем

Из жизни00:09 8 июня

Мейкап по-восточному

Мусульманские бьюти-блогеры учат западных девушек основам красоты
11:05 9 июня

Американка поймала заползшую в дом змею наволочкой

10:21 7 июня

Бывшая жена Хью Хефнера воссоздала свою обложку Playboy 1988 года

17:32 9 июня

Молодожены из Японии устроили свадебную фотосессию на фоне взрывов

Россия
«На каждой остановке выгружали трупы»
Портреты и воспоминания калмыков, переживших геноцид
Полиция предупредила о возможных провокациях на митинге оппозиции в Москве
Котики и козлики
На Алтае, в Бурятии и Тыве пересчитали снежных барсов и козерогов
Читинский подросток арестован после отравления «Бешеной пчелкой» с наркотиками
Бастрыкин поручил проверить стихийные свалки в Подмосковье
Самолет совершил жесткую посадку под Саратовом
Глава Минтранса ответил поговоркой на сообщения об утечке российских пилотов
Все материалы
Мир
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
Лучше сделки хуже нет
Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов
Социалист против холодильника
Самонадеянность Терезы Мэй стоила ее партии победы
В КНДР анонсированы испытания межконтинентальной баллистической ракеты
Нигер отозвал посла из Катара
Эрдоган призвал снять блокаду с Катара
В Бразилии задержали сына «босса двух миров»
Все материалы
Бывший СССР
Юлия ТимошенкоЮлия Цезарь
Может ли Тимошенко снова оказаться за решеткой
Порошенко начал считать часы до отмены визового режима с ЕС
Порошенко пообещал украинцам возвращение в СССР только в песнях The Beatles
Активист Майдана рассказал о стрельбе по людям со стороны противников Януковича
Эксперт объяснил причины отмены «социального рая» в Туркменистане
Парубий понадеялся на скорейшее принятие решения по визовому режиму с Россией
Порошенко с Киской встретят введение безвизового режима на границе
Все материалы
Финансы
«Есть возможности для сознательного ослабления рубля»
Кто сыграет против укрепления российской валюты
Валютные ипотечники поблагодарили АИЖК за программу помощи
Сбербанк восстановил работу систем оплаты после сбоя
За пять месяцев из России утекли 22 миллиарда долларов
В ЦБ рассказали о падении ипотечных ставок до исторического минимума
Набиуллина предостерегла от легкомысленного отношения к инфляции
Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ
Все материалы
Бизнес
РЖД едет в Мумбаи
Монополия вынашивает планы экспансии за рубеж
Для маленьких и покрупнее
Где предприниматель найдет и совет, и поддержку
Продавай российское
Как государство поддерживает отечественные компании-экспортеры
«Новатэк» получит лицензию на разработку Гыданского месторождения
«Аэрофлот» в честь Дня России проведет конкурс для пассажиров
Суд снял арест c российского имущества в Бельгии
«Аэрофлот» вошел в Топ-20 авиакомпаний мира по пассажиропотоку
Все материалы
Силовые структуры
Помощник водолаза
Как создавался подводный робот для флота
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Посылки с изюминкой
Самые изощренные попытки передать заключенным запрещенные предметы
Опубликованы кадры перехвата американских бомбардировщиков российским Су-27
Полковник Черноморского флота получил срок за кражу пайков
Полицейские нашли в Самаре два тайника с автоматами и гранатометами
Минобороны обвинило коалицию США в сговоре с ИГ
Все материалы
Наука и техника
Без вариантов
Почему успешные взрослые люди начинают играть в видеоигры
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
«Обвал русской истории»
Что замышляли враги революции 1917 года
Засмотревшаяся в телефон американская пенсионерка провалилась в люк
Российского астрофизика наградят за предсказания
Создавшую роботов-собак Boston Dynamics продали японцам
Создана самая гигантская симуляция Вселенной
Все материалы
Спорт
«Сейсмологи попросили Слуцкого не раскачивать город»
Как соцсети отреагировали на первого российского тренера в Англии
Австралийский регбист умер во время матча
РазмоЧили
Последняя проверка команды Станислава Черчесова перед КК завершилась вничью
Швед забил победный мяч в ворота французов с центра поля на 93-й минуте
Назван новый клуб Фабио Капелло
Дети из Рязани и Истры победили на футбольном Кубке континентов
СМИ сообщили о травме Шараповой
Все материалы
Культура
Без рабства нет свободы
Как перестать надеяться на закон и разум окружающих
Увековеченное
История фотографии от XIX столетия до Родченко и хроники Августовского путча
Восставшие из ада
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Мумии» до «Манифесто»
Мединский нашел новый способ развивать внутренний туризм
Путин в интервью Стоуну рассказал о своих внуках
Стоун предложил в Twitter выбрать постер к фильму «Интервью с Путиным»
Эдуард Лимонов стал персоной нон грата в Азербайджане
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я выбью тебе зубы и сверну шею!»
Как борцы с рептилоидами дают советы президенту США
CNN уволил назвавшего Трампа «куском дерьма» ведущего
Apple удалила мобильную игру с фашистским лягушонком Пепе
История голодного мальчика из детского дома растрогала пользователей сети
Первый канал покажет фильм «Интервью с Путиным»
Профессиональные инвесторы раскроют секреты эффективных сделок
Уставшие от «лживых СМИ» британцы начали массово сжигать газеты
Все материалы
Ценности
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
«Мы пришли с миром от имени всего человечества»
Нил Армстронг — человек, первым ступивший на Луну
«Самая идеальная одежда для нас — пижама и халат»
Сестры Салимовы создают одежду для постели, в которой можно выйти в свет
Британские эксперты предрекли популярность прозрачным джинсам и майкам с «грудью»
Ecco создал обувь для «походки Будды»
Племянник Александра Маккуина продолжил дело дяди
Hermes отметил 150-летие Канады платком с бобром
Все материалы
Путешествия
GuatemalaВ стране индейцев, шаманов и бандитов
Корреспондент «Ленты.ру» побывал в Гватемале — самой опасной стране Америки
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Бразильская туристка пристала на улице к президенту Болгарии
Агрессивный пассажир довел до слез сотрудницу авиакомпании
Собака изуродовала лицо пассажиру на борту самолета в США
Авиабилеты на лето обошлись россиянам в 8,4 тысячи рублей
Все материалы
Из жизни
Мне бы твои проблемы
Самые нелепые жалобы людей на жизнь
Остаться реставеком
Как живется самой многочисленной группе современных рабов
Американским школьникам пообещали деньги за проведенное без гаджетов лето
Право пообедать с миллиардером Баффеттом продано за 2,6 миллиона долларов
Мейкап по-восточному
Мусульманские бьюти-блогеры учат западных девушек основам красоты
Смоленские молодожены приехали в ЗАГС на броневике
Пятилетняя внучка Трампа рассказала о желании стать морским пехотинцем
Все материалы
Самый семейный универсал
Месяц с универсалом Skoda Superb: часть первая, знакомство
Топ-25 автомобилей России
Список самых популярных машин в мае 2017 года
«УАЗы» нашей мечты
Шесть нереальных «уазиков», которые нужно воплотить в реальности
«Пятерка» BMW, предсказавшая будущее
Забытые концепт-кары: BMW 528 GT Coupe
Самыми злостными нарушителями правил парковки стали Ford и BMW
Проезд по трассе М11 станет бесплатным для красных машин
«Теслы» научились развлекать пассажиров комедийными скетчами
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы