Президент Исландии признал бессилие в борьбе с гавайской пиццей

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон принес официальные извинения за свое негативное отношение к пицце с ананасами. Об этом сообщает телеканал CBC.

Он признал, что «зашел слишком далеко» в своей нелюбви к так называемой гавайской пицце. В то же время Йоуханнессон отметил, что так и не смог полюбить ее за то время, которое прошло с момента его скандального заявления.

В качестве альтернативы он предложил добавлять морепродукты в это блюдо. «Я предпочитаю пиццу с морепродуктами, чего и вам советую. Как вы знаете, Исландия — это нация моряков, поэтому рекомендую морепродукты в пицце», — сказал исландский президент любителям ананасов.

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В феврале 2017-го Йоуханнессон заявил, что если мог бы, то запретил добавлять ананасы в пиццу. Известие о нелюбви президента к ананасам вызвало бурную реакцию у жителей Исландии.

Позднее он объяснился в Facebook, написав, что не обладает такими полномочиями.«Президенты не должны обладать неограниченной властью, и я не хотел бы занимать должность, на которой мог бы запрещать все, что мне не нравится», — написал исландский лидер.

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