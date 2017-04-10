Жителей Новой Зеландии возмутила начинка пиццы премьер-министра

Кулинарные пристрастия премьер-министра Новой Зеландии Билла Инглиша (Bill English), признавшегося в любви к пицце со спагетти и ананасами, вызвали неоднозначную реакцию у жителей страны. Об этом сообщает UPI.

56-летний политик опубликовал в Facebook фотографии обеда, который он приготовил для семьи. Пост собрал более 10 тысяч лайков и тысячи комментариев. Многие читатели не одобрили выбор начинки.

«Прости, Билл, но человек, который кладет спагетти на пиццу, не годится для того, чтобы править моей страной, — написал один из них. — Не рассчитывай на мой голос на следующих выборах». «Ладно Афганистан, вот настоящее преступление против человечества, которое заслуживает расследования!» — комментирует другой, намекая на скандал, связанный с гибелью мирных афганцев по вине новозеландского спецназа.

Недовольных вкусами премьер-министра поддержал американский телеведущий Джимми Киммел. «Думаю, он только что объявил войну Италии, — пошутил он. — И, возможно, Гавайям. Я не уверен».

В интервью местной радиостанции Инглиш объяснил, зачем написал о пиццах. Он утверждает, что поддался на уговоры своих детей. Им казалось, что ему следует чаще публиковать в Facebook что-то личное.

В феврале президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что если мог бы, то запретил добавлять ананасы в пиццу. Известие о нелюбви президента к ананасам вызвало бурную реакцию у жителей Исландии. Политику пришлось оправдываться в Facebook.