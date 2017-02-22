Нелюбовь президента Исландии к пицце с ананасами вызвала скандал

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что если мог бы, то запретил добавлять ананасы в пиццу. Об этом сообщает CNN.

Политик сделал такое признание во время встречи со школьниками из городка Акюрейри. Кроме начинки для пиццы, он обсудил с детьми футбольные команды из Великобритании и сообщил, что болеет за «Манчестер Юнайтед».

Известие о нелюбви президента к ананасам вызвало бурную реакцию у жителей Исландии. Йоуханнессон был вынужден вернуться к теме и разъяснить свою позицию в Facebook.

«Мне нравятся ананасы, только не на пицце, — написал он. — Но у меня нет полномочий, чтобы принимать законы, которые помешали бы людям добавлять ананасы в пиццу. И я рад, что это так. Президенты не должны обладать неограниченной властью. Я не хотел бы занимать этот пост, если бы мог запрещать все, что мне не нравится. Я не хотел бы жить в такой стране. Что касается пиццы, рекомендую морепродукты».

Йоуханнессон, выигравший президентские выборы в Исландии в июне 2016-го, не принадлежит к политическим партиям, но является евроскептиком и поддерживает выход Великобритании из Евросоюза. В декабре рейтинг Йоуханнессона составил 97 процентов.