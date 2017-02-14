Клиент Domino’s получил пиццу с предложением от наркодилера

Британец обнаружил в доставленной ему коробке с пиццей записку с предложением приобрести кокаин, экстази и «многое другое». Доставка осуществлялась в центральном районе Ливерпуля сообщает Liverpool echo.

Мужчина получил заказ из Domino's с рекламой наркотических веществ вечером в пятницу, 10 февраля. Наркоторговец передал с пиццей небольшую синюю карточку, на которой оставил два телефонных номера для связи. Получатель обратился в полицию.

Нина Арнотт, представитель компании, прокомментировала ситуацию: «Мы отстранили от работы курьера, пока не будут выяснены обстоятельства дела. Мы над этим работаем вместе с правоохранительными органами».

Полиция графства Мерсисайд начала расследование. Сообщения о подобных происшествиях поступали с ноября 2016 года.

По версии следствия, обладатель франшизы не причастен к описываемым событиям, так как наймом курьеров персонал ресторана занимается без участия владельца. Сотрудники пиццерии, из которой была доставлена коробка с запиской, отказались от комментариев.

