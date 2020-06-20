Косметическая компания снимет с продажи средства для осветления кожи

Косметическая компания Johnson & Johnson снимет с продажи средства для осветления пятен на коже. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как пояснили в компании, исследования и дискуссии последних недель показали, что названия и описания некоторых продуктов Neutrogena и Clean & Clear выставляют светлый тон кожи как более привлекательный. Некоторые покупатели пользовались такими кремами для осветления кожи в целом. Отмечается, что средства линейки Clean & Clear находились в продаже только в магазинах Ближнего Востока и Индии.

Из-за роста популярности движения против расизма в странах Запада многие крупные компании решили пересмотреть свою политику. Так, PepsiCo собирается изменить логотип бренда Aunt Jemima, на котором изображена улыбающаяся темнокожая женщина.

Корпорации, которые хотят поддержать борьбу с расизмом, иногда допускают ошибки в своей политике. Так, ряд крупных транснациональных компаний пожертвовал миллионы долларов организации Black Lives Matter Foundation (Фонд «Жизни черных важны»), которая оказалась не связана с одноименным движением. В ней состоит всего один человек, который заявил, что планирует потратить деньги на налаживание связи между обществом и полицией.

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