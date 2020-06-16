Не связанный с протестами фонд Black Lives Matter получил миллионы долларов

Организация Black Lives Matter Foundation (Фонд «Жизни черных важны»), не связанная с движением против расизма и выступающая за единение с полицией, собрала более 4 миллионов долларов на фоне протестов в США. Это выяснило издание BuzzFeed.

Сообщается, что среди пожертвовавших деньги в фонд оказались крупные транснациональные компании Microsoft, Google и Apple. При этом часть из собранных за последнее время почти 4,4 миллиона долларов заморозили еще до зачисления на счет.

Издание пишет, что в организации состоит всего один человек — основатель фонда, 67-летний музыкальный продюсер Роберт Рэй Барнс (Robert Ray Barnes). Он зарегистрировал Black Lives Matter Foundation еще в мае 2015 года в калифорнийском городе Санта-Кларите после выступлений против полицейской жестокости в 2014-м.

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Барнс рассказал, что фонд никак не связан с движением против расизма Black Lives Matter. Более того, своей целью американец называет налаживание взаимодействия с полицией. При этом он считает, что слоган Black Lives Matter был украден именно у него. Представители Black Lives Matter Global Network в свою очередь заявляют, что никогда не общались с Барнсом, указывая на незаконное использование их названия.

Продюсер предположительно планировал проводить фуршеты с участием правоохранителей и граждан, а также напечатать позитивные брошюры о работе полицейских. При этом следов организации подобных мероприятий не нашли. Известно, в 2017 году он получил более 300 тысяч долларов и потратил 89 тысяч. Из них 24 тысячи он выплатил сам себе в качестве зарплаты.

Black Lives Matter (BLM) — движение в США, которое выступает на протестах с таким же лозунгом. Их участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом. Кроме того, активисты выступают за уменьшение расходов на полицию и увеличение финансирования районов, где преобладают расовые меньшинства.

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