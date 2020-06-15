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Американка не поверила темнокожему собственнику жилья и опозорилась

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Лиза Александер
Лиза Александер
Кадр: Twitter

Белая американка вызвала полицию из-за надписи Black Lives Matter («Жизни черных важны»), которую оставил на бордюре около собственного дома выходец из Филиппин. Она сделала замечание жителю Сан-Франциско Джеймсу Хуанильо (James Juanillo), не поверив, что он собственник жилья, и была опозорена в социальных сетях. Об этом он написал в Twitter-аккаунте, приложив видео.

На распространенных кадрах Лиза Александер (Lisa Alexander) снисходительно интересуется у Хуанильо, принадлежит ли ему дом, рядом с которым он оставил надпись. В это время ее муж стоит позади и снимает происходящее на видео. В ответ хозяин жилья удивляется, почему она спрашивает его об этом. «Потому что это частная собственность, а вы ее портите. Вы свободны выражать свое мнение, но только не здесь», — назидательным тоном говорит она, не предполагая, что темнокожий мужчина может оказаться владельцем дома.

Догадываясь об этом, темнокожий мужчина уточняет, сочла бы она его поступок нормальным, если бы он здесь жил. Женщина, улыбаясь, утверждает, что сделала ему замечание, поскольку живет неподалеку и знает настоящего владельца помещения. После этого выходец из Филиппин предлагает ей вызвать полицию, если она уверена в своей правоте.

Запись стала популярной в соцсетях, вызвав возмущение пользователей, пишет The New York Post. Женщину окрестили нарицательным именем Карен, которым обозначают в США белых женщин, агрессивно настроенных по отношению к меньшинствам.

Узнав о своей ошибке, американка принесла извинения Хуанильо. «Нет слов, чтобы описать, как я искренне сожалею о том, что я неуважительно отнеслась к нему, расспрашивая его о том, что он делал перед своим домом», — утверждает она. Александер добавила, что не осознавала расистской подоплеки своего замечания и получила важный урок.

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