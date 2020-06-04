Архивное видео с рассуждением Меган Маркл о расизме взбудоражило сеть

В СМИ всплыло архивное видео Меган Маркл, в котором она рассуждает о расизме. Ролик 2012 года взбудоражил сеть на фоне протестов в США из-за смерти чернокожего мужчины. Об этом пишет Insider.

На видеозаписи Маркл признается, что многие люди не воспринимают ее как женщину смешанной расы. При этом она слышала, как ее мать Дорию Рэгланд «назвали словом на букву "Н"». «Обидные словечки, которые я слышала, по-настоящему оскорбительные шутки или названия сильно по мне били», — сказала она.

По словам Меган Маркл, она гордится своим происхождением и со стороны темнокожей матери, Дории Рэгланд, и со стороны белого отца, Томаса Маркла. Она понадеялась, что когда у нее появятся дети, люди станут более открытыми и осознают, что смешение людей разных рас приносит в мир красоту и разнообразие.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли по меньшей мере 11 человек.

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