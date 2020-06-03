Меган Маркл позавидовала жене принца Уильяма из-за поддержки дворца

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл позавидовала поддержке королевской семьи, которую получает ее невестка, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Mail.

Источник издания утверждает, что, по словам Маркл, Кенсингтонский дворец ни разу не пришел ей на помощь, когда она подвергалась нападкам со стороны прессы. Теперь же, когда в Tatler вышла негативная статья о Миддлтон, дворец отреагировал меньше чем через сутки. «Для Гарри это настоящая пощечина, потому что он неоднократно просил переработать медиаполитику или хотя бы обсудить его проблемы, — говорит источник. — Все пролетало мимо ушей. А Кейт выходит, щелкает пальцами и получает потоки поддержки».

Поводом для жалоб Меган Маркл стала реакция королевской семьи на статью Tatler «Катерина Великая». В материале говорилось о психическом состоянии герцогини Кембриджской, якобы «уставшей и загнанной в ловушку» после отказа Маркл и принца Гарри от королевских полномочий. Также утверждалось, что Миддлтон страдает расстройством пищевого поведения, вследствие которого она стала «опасно худой», и содержалась критика ее семьи и детей.

31 мая стало известно, что Миддлтон и ее супруг, принц Уильям, намерены судиться с Tatler. Источник Daily Mail в королевской семье заявил, что статья полна лжи, и в ней нет ни слова правды о герцогине Кембриджской. «Это сексизм и женоненавистничество в самом худшем проявлении», — цитировала Daily Mail его слова.

Ранее сообщалось, что, по признанию Маркл, именно травля со стороны британской желтой прессы подтолкнула ее и принца Гарри к отказу от королевских привилегий и переезду в США. «По ее словам, с ней обходились несправедливо, придирались ко всему, даже к тому, как она поглаживала живот во время беременности», — говорил источник Daily Mail, близкий к герцогине Сассекской.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

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