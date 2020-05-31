Кейт Миддлтон решила судиться из-за критикующей ее вес и семью статьи

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон решили судиться с журналом Tatler после публикации статьи, содержащей критику герцогини Кембриджской. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о новом номере издания за июль-август 2020 с анонсом публикации о Кейт Миддлтон «Катерина Великая». В репортаже журналистки Анны Пастернак говорилось о психическом состоянии герцогини Кембриджской, якобы «уставшей и загнанной в ловушку» после отказа Меган Марк и принца Гарри от королевских полномочий. Эта часть вызвала наибольшую ярость Кенсингтонского дворца.

Помимо этого в материале утверждалось, что Миддлтон страдает расстройством пищевого поведения, вследствие которого она стала «опасно худой», и содержалась критика ее семьи и детей.

«Это такая жестокая и ранящая колкость. Это отвратительно. Это сексизм и женоненавистничество в самом худшем проявлении», — заявил источник в королевской семье о публикации. По его словам, материал полон лжи, и в нем нет ни слова правды о герцогине Кембриджской.

Главный редактор Tatler Ричард Деннер заявил, что во дворце знали о материале заранее. Он подчеркнул, что уверен в авторе статьи и ее источниках.

Ранее в мае пожелавшая остаться неизвестной подруга Миддлтон заявила, что герцогиня Кембриджская «впала в ярость из-за постоянных переработок». «Кейт понимает, что единственное кредо королевской семьи — долг, долг, долг. В то время как герцоги Сассекские живут в постоянной неопределенности», — подчеркнула инсайдер.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



