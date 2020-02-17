Кейт Миддлтон почувствовала вину перед детьми

Жена британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон рассказала о вине перед детьми и методе самогипноза, которым она пользовалась перед родами. Об этом сообщает издание Metro.

В интервью подкасту о материнстве Happy Mum Happy Baby Миддлтон призналась, что чувствует вину, когда обязанности члена королевской семьи вынуждают ее оставлять детей с няней. «И любая мать, которая не чувствует вины, на самом деле лжет», — добавила она.

Герцогиня Кембриджская рассказала, что ее беременность сопровождалась сильной рвотой. «Хотя у многих бывает гораздо, гораздо хуже, это было непросто, — сказала она. — И не только для меня, но и для любимых людей, которые меня окружали».

Чтобы справиться с неприятными ощущениями, Миддлтон обратилась к методике под названием «гипнороды» (hypnobirthing). Она подразумевает самогипноз и медитацию, в которых женщине помогает ее супруг. Для этого он может, например, твердить успокаивающие мантры.

«Не буду утверждать, что Уильям стоял надо мной и нараспев повторял всякую милую чепуху, — заметила Миддлтон. — Он определенно этого не делал. Я даже его не просила». По словам герцогини, медитация и контролируемое глубокое дыхание действительно помогли ей.

Кейт Миддлтон и внук британской королевы Елизаветы II, принц Уильям, занимающий второе место в очереди на престол, женаты с 2011 года. У них трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!