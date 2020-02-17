Из жизни
 
Первый россиянин заразился смертельным коронавирусом
Последние новости
Лукашенко объяснил отбор российской нефти
Девушки сбрили брови ради сходства с единственной красавицей в семье Кардашьян
Адвокат Водонаевой написала заявление на высказавшегося о россиянках протоиерея
Актриса Disney умерла в 15 лет из-за опухоли мозга
Определена частая причина проблем с сердцем
Назвавший гражданских жен проститутками протоиерей пожаловался на угрозы
Россиянка нашла пакет с деньгами в туалете на борту самолета
Российский город оказался первым в мире по грязному воздуху
Россиян предупредили о возможных преследованиях со стороны США за рубежом
Новости партнеров

Кейт Миддлтон почувствовала вину перед детьми

Перейти в «Мою Ленту»

Жена британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон рассказала о вине перед детьми и методе самогипноза, которым она пользовалась перед родами. Об этом сообщает издание Metro.

В интервью подкасту о материнстве Happy Mum Happy Baby Миддлтон призналась, что чувствует вину, когда обязанности члена королевской семьи вынуждают ее оставлять детей с няней. «И любая мать, которая не чувствует вины, на самом деле лжет», — добавила она.

Герцогиня Кембриджская рассказала, что ее беременность сопровождалась сильной рвотой. «Хотя у многих бывает гораздо, гораздо хуже, это было непросто, — сказала она. — И не только для меня, но и для любимых людей, которые меня окружали».

Чтобы справиться с неприятными ощущениями, Миддлтон обратилась к методике под названием «гипнороды» (hypnobirthing). Она подразумевает самогипноз и медитацию, в которых женщине помогает ее супруг. Для этого он может, например, твердить успокаивающие мантры.

«Не буду утверждать, что Уильям стоял надо мной и нараспев повторял всякую милую чепуху, — заметила Миддлтон. — Он определенно этого не делал. Я даже его не просила». По словам герцогини, медитация и контролируемое глубокое дыхание действительно помогли ей.

Кейт Миддлтон и внук британской королевы Елизаветы II, принц Уильям, занимающий второе место в очереди на престол, женаты с 2011 года. У них трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Kate Middleton admits struggling with 'mummy guilt' over royal duties
Кейт Миддлтон отпрянула от принца Уильяма
Меган Маркл решила брать пример с Кейт Миддлтон
Дочь британского принца проболталась об очередной беременности матери
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0216 февраля

«Другая сторона богатства — безумие»

Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
14:11Сегодня

Пять солнц в небе поразили жителей Внутренней Монголии

13:31Сегодня

Разъяренный морской лев искусал полуголую туристку и попал на видео

12:47Сегодня

Акула вцепилась в роскошную яхту за миллионы долларов и попала на видео

Из жизни00:0210 февраля
Джон Бингэм и Вероника Дункан

«Он коварный мошенник и убийца»

Английский лорд бесследно исчез 45 лет назад. Его искали среди беглых нацистов и в брюхе тигра
11:32Сегодня

Мошенница два года притворялась монахиней и пряталась в монастырях

10:35Сегодня

Мужчина потрогал женскую грудь и спас любовницу от гибели

09:05Сегодня

Двухлетняя дочь спасла мать от смерти с помощью Facebook

Из жизни00:02 7 февраля

«Прилетела на отдых и влюбилась»

Переехавшие в Египет россиянки — о любви, чужой культуре и смешанных браках
07:00Сегодня

Голые любительницы отдыха на колесах снялись для благотворительного календаря

05:00Сегодня

Девятилетняя девочка спасла пролежавшего три минуты на дне бассейна ребенка

02:16Сегодня

Загадочное существо с острыми зубами и носом дельфина вынесло из глубин океана

Россия
Москвичам рассказали о погоде в праздничные выходные
«На рынок попадает препарат, который не изучен»
Побочные эффекты, бесполезность, брак: почему российские лекарства хуже иностранных?
Кремль оценил инициативу Киева о совместном патрулировании Донбасса
«Видно, как мало моих родственников в правительстве»
Племянники, братья и другие члены семьи Кадырова: кто из них управляет Чечней
Момент нападения россиянина на храм попал на видео
В Петербурге определили финалистов конкурса «Учитель будущего»
Все материалы
Мир
Трамп захотел прекратить российскую поддержку Асада
«Никто не знает, что это такое»
Склады, детские площадки и места для селфи — во что превратились символы военного прошлого Тайваня
В Китае нашли способ бороться с нехваткой медицинских масок
Запад счел слова Путина о родителях угрозой для гей-браков
Как в мире отреагировали на заявление президента о традиционной семье?
США назвали крупнейшим шпионом в мире
Битва тиранов
Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
Россия рассказала о новых переговорах с Японией по Курилам
Все материалы
Бывший СССР
На Украине задержали гражданина СССР
Экс-советник Порошенко назвал голосовавших за Зеленского военных ублюдками
«Заявлений по изнасилованиям стало больше»
Что украинская полиция думает о домашнем насилии, проституции и «сексе по расписке»
На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Навал «СКР-6» на эсминец «Кэрон»«Мы понимали, что можем погибнуть»
В шаге от войны: как 32 года назад советский корабль протаранил американский крейсер у берегов Крыма
Белоруссия пожаловалась на «шквал критики» со стороны России
Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане
Сотни местных жителей устроили беспорядки после конфликта с полицией
Все материалы
Экономика
Продажу Сбербанка проверят
«Нафтогаз Украины» захотел отсудить больше денег у России
Миру предрекли дефицит медицинских масок из-за смертельного вируса
На вырост
Индия хочет догнать экономики Китая и США. Для этого ей нужен российский опыт
Директор «Нафтогаза» решил судиться с «Нафтогазом» из-за премии
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о наказании разгонявших московские митинги полицейских
Игра на выбывание
 
Российский таксист изнасиловал клиентку во время поездки
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Названа средняя сумма «добычи» телефонных мошенников
Многодетный отец убил жену в ходе конфликта из-за развода
Майор Вихрь
Умер легендарный советский разведчик. Он помешал Гитлеру уничтожить Краков и убил сотни фашистов
Все материалы
Наука и техника
На Бетельгейзе зафиксировали небывалые изменения
Назван способ воскресить Windows 7
Погнали выше
Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США
Найден простой способ избежать климатической катастрофы
Операция «Аргонавт»
Как Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбы мира в Крыму
«Морально устаревший» российский «Ихтиозавр» испытан
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Тренер сборной России по биатлону ответил нападавшим на Логинова иностранцам
Елена Романова«Эти трагедии ее просто убили»
История российской чемпионки, которая похоронила родных, бросила спорт и погибла в своей квартире
В Японии прошел этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола«Манчестер Сити» исключили из еврокубков на два сезона
Английский клуб оштрафовали на 30 миллионов евро. Почему это произошло?
Умер уцелевший в авиакатастрофе и ставший героем вратарь «Манчестер Юнайтед»
Смолов прокомментировал гол «Реалу»
Жажда мести
Попытка «Челси» взять реванш у МЮ и испытания для грандов — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Актриса Disney умерла в 15 лет из-за опухоли мозга
«Приходилось пинать и бить покрытые кровью предметы»
Суровые будни настоящих детективов: воспоминания криминалиста
Рэпер Гуф сломал два ребра
Умер режиссер «Пиросмани»
«Это как рейв, но 300 лет назад»
Шаманизм, фастфуд и дэнсхолл: как звучит самый эксцентричный японский дуэт
Смерть создателя саундтрека к «Бригаде» в Австралии попала на видео
Арест в прямом эфире
Сериал про мэра-коррупционера поразил не только народ, но и власть. Он выходит на ТНТ
Все материалы
Интернет и СМИ
Ларису Гузееву решили превратить в бренд
Водонаеву начала разыскивать налоговая из-за долгов
«Мы кормимся смертью»
Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
Доктор нашел плюсы в коронавирусе для россиян
«Игрой это не назовешь»
Успешные люди бегут из больших городов в деревни. Фотографы показывают, что их ждет
Руководство российского телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Все материалы
Ценности
Американский дизайнер выпустил обувь с надписями на русском языке
Голые мушкетеры
Женщины в корсетах и мужчины на шпильках: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Назван бренд самых надежных автомобилей
Заискрились
Русский кокошник, декольте и мужчина в платье: самые эпатажные наряды «Оскара»
В моду вернулся еще один тренд из 90-х
Стильные мира сего
Чем питались и во что наряжались вожди всех времен и народов
Гостья свадьбы перекрасила волосы по указу матери невесты и вызвала споры в сети
Все материалы
Путешествия
Несколько стран отказали круизному лайнеру в остановках из-за коронавируса
Паломники встречают рассвет на горе Синай«Дайте крест полегче»
Россиянин поднялся на священную гору в Египте. Что он там почувствовал?
Показан способ уместить все необходимые вещи в ручную кладь
Там, за туманами
В России выбрали село с самым смешным названием. Почему его стоит увидеть?
Слишком толстого кота сняли с пассажирского рейса из-за перевеса
«Люди уже хоронили меня»
Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
Подсчитаны траты россиян на отпуск
Все материалы
Из жизни
Голые любительницы отдыха на колесах снялись для благотворительного календаря
«Другая сторона богатства — безумие»
Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
Девятилетняя девочка спасла пролежавшего три минуты на дне бассейна ребенка
«Иногда ощущаешь себя в реалити-шоу»
Россиянка влюбилась в один из самых опасных регионов мира и показала его неожиданную сторону
Загадочное существо с острыми зубами и носом дельфина вынесло из глубин океана
Похудевший до неузнаваемости пес стал выглядеть несчастным
Все материалы
В России начались продажи обновленного Volkswagen Passat
Kia Seltos: тест самого ожидаемого «паркетника» года
Знакомимся с будущим хитом российского рынка
Каскадеры испытали на прочность новый Land Rover Defender
Кастом-байки и девушки мотосалона в Вероне
Первая европейская мотовыставка года помогает пережить двухколесное межсезонье
Новый Kia Sorento раскрыли на официальных фотографиях
Самый проходимый автодом
Видео: дом на колесах на базе Mercedes-Benz за 10 млн рублей — что внутри?
Представлен 2700-сильный катер в стиле Mercedes-Benz G-Class
Все материалы
Дом
Правительство Мишустина выделило миллиарды на ремонт Института мозга
Просто песня
Архитекторы из США придумали уникальное здание для Урала
В Подмосковье подорожали съемные комнаты
Корону долой
Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Дети чудом спаслись при обрушении потолка в российской многоэтажке
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
Названы районы Санкт-Петербурга с самыми дешевыми съемными квартирами
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы