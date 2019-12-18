Кейт Миддлтон отпрянула от принца Уильяма

Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон сбросила его руку, которую он положил ей на плечо. Об этом сообщает издание Harper's Bazaar.

Инцидент произошел во время рождественской передачи A Berry Royal Christmas, которую транслировали по «Би-би-си». Принц Уильям и герцогиня Кембриджская беседовали с ведущей передачи, британской кулинарной писательницей Мэри Берри, и ее гостями. Когда принц прикоснулся к плечу супруги, она отпрянула, но ничего не сказала и не перестала улыбаться.

На движение обратили внимание многие зрители. Некоторые увидели в нем свидетельство того, что отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон ухудшились. «Какая неловкость! Им следовало вырезать этот момент!» — прокомментировал кто-то в Twitter. Другие считают, что жест герцогини мог быть случайностью. «Думаю, ей стало щекотно от прикосновения к спине или плечу, — предполагает автор другого твита. — Она дернулась, но на лице не было отвращения, ее выражение вообще не менялось».

По традиции члены британской королевской семьи стремятся избегать публичного проявления чувств. На практике это правило часто нарушается, особенно на неформальных мероприятиях.

Кейт Миддлтон и внук британской королевы Елизаветы II, принц Уильям, занимающий второе место в очереди на престол, женаты с 2011 года. У них трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

В 2017 году сообщалось, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания отказалась брать мужа за руку, когда «борт номер один» прибыл в Рим. Ранее она на глазах журналистов отказалась взять мужа за руку во время поездки в Израиль. Когда они шли по ковровой дорожке, президент протянул руку супруге, однако та хлопнула его по ладони.

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