Дочь британского принца проболталась об очередной беременности матери

Принцесса Шарлотта, дочь британского принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, рассказала одноклассникам о беременности матери. Об этом сообщает австралийский журнал New Idea.

«Одна из помощниц учителя услышала, что говорит Шарлотта, и не поверила своим ушам, — рассказывает источник издания. — Шарлотта говорила очень громко и, похоже, была убеждена, что ее мама беременна». Если верить принцессе, Кейт Миддлтон ждет девочку. «Она сказала, что ждет не дождется, и казалась очень обрадованной», — добавил источник.

Британские таблоиды уже не первый месяц обсуждают возможную беременность Миддлтон. В июне газета Daily Express отметила, что на королевских скачках в Аскоте герцогиня постоянно держалась за живот и пыталась прикрыть его сумочкой. В сентябре сразу несколько изданий обратили внимание на новую прическу Миддлтон. В прошлом она всегда меняла прическу во время беременности.

Кейт Миддлтон вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II принца Уильяма, который занимает второе место в очереди на престол. В 2013 году появился на свет их первенец — принц Джордж. Принцесса Шарлотта родилась в мае 2015 года, а в апреле 2018-го Миддлтон родила второго сына — принца Луи.

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