Кейт Миддлтон заподозрили в очередной беременности

Жену британского принца Уильяма Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности. Об этом сообщает издание Daily Express.

Журналисты издания и поклонники герцогини Кембриджской обратили внимание на ее странное поведение на королевских скачках в Аскоте. Кейт Миддлтон постоянно держалась за живот, а также якобы пыталась прикрыть его сумочкой.

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«Неужели Кейт беременна? Надеюсь, да. Рука на животе!» — предположила пользовательница под ником priscilla в Twitter. Однако комментатор Tea Time With The Cambridges усомнился в этом предположении: «Все всегда думают, что Кейт беременна, когда она трогает живот, но ребята... Она всегда так делает».

Эксперт по языку тела, опрошенная изданием, предположила, что герцогиня Кембриджская могла копировать жесты принцессы Евгении во время беседы. Из этого, по ее мнению, можно сделать вывод, что именно принцесса ждет ребенка.

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Принцесса Евгения, дочь второго сына Елизаветы II Эндрю, герцога Йоркского, вышла замуж за управляющего лондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка в октябре 2018 года. У пары пока нет детей, о беременности принцессы не сообщалось.

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