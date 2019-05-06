Принц Гарри прокомментировал рождение первенца

Принц Гарри рассказал о своих впечатлениях после рождения сына. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Это потрясающе», — отметил молодой отец. Он пообщался с журналистами сразу после того, как стало известно, что его супруга Меган Маркл родила мальчика.

По словам принца Гарри, ребенок родился здоровым. «Мать и младенец чувствуют себя отлично. Это поразительный опыт, я даже не мог представить себе подобное. Как женщины делают это — выше моего понимания, но мы оба счастливы и благодарны за поддержку и любовь», — признался он.

Герцог Сассекский заявил, что роды прошли так хорошо, что он захотел поделиться радостью со всеми.

Меган Маркл родила ребенка в понедельник, 6 мая, рано утром, однако пара объявила об этом спустя несколько часов. Вес ребенка 3,3 килограмма.

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