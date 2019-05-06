Меган Маркл повезли рожать

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл отправили в больницу в связи с началом родов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Представители Букингемского дворца сообщили, что ее госпитализировали рано утром в понедельник, 6 мая. По данным источника, Маркл должна была родить еще неделю назад. Ранее герцогиня выражала желание рожать дома, однако из-за позднего срока врачи сочли это слишком опасным.

Вместе с герцогиней находится ее муж, принц Гарри. Ему пришлось отменить часть мероприятий в запланированной поездке в Нидерланды.

Супруги не узнавали пол ребенка с помощью УЗИ.

Новорожденный займет седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри. При рождении ребенок не получит титул принца или принцессы, если королева Елизавета II не решит пожаловать его.

В конце апреля в Великобританию прилетела мать Меган Маркл, Дория Рэгланд. Женщина выражала желание присутствовать при родах.

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