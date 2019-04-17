Меган Маркл захотела нарушить очередную традицию ради ребенка

Принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган заявили, что были бы не против нанять для будущего ребенка мужчину-гувернера. Об этом сообщает издание The Mirror.

Как сообщают источники, пара находится в поиске няни или гувернера. По традиции за детьми монарших особ присматривают выпускницы колледжа Норланд — элитного учебного заведения, которое готовит нянь для обеспеченных семей из высшего общества. Подавляющее большинство студенток — девушки. В 2018 году из колледжа выпустились всего два мужчины.

В истории королевской семьи за детьми никогда не присматривали гувернеры-мужчины.

Пара готова платить сотруднику до 70 тысяч фунтов (5,8 миллиона рублей) в год в зависимости от опыта. Обычно выпускницы Норланда в первый год работы получают 26 тысяч фунтов (2,2 миллиона рублей) в год.

Успешный кандидат будет жить в коттедже Фрогмор — резиденции пары — и получит возможность пользоваться автомобилем, предоставленным принцем.

В начале апреля сообщалось, что Меган Маркл выразила желание рожать дома. Герцогиня не исключает, что ей придется поехать в роддом, если врачи потребуют этого. Однако она наотрез отказалась рожать в крыле Линдо больницы Святой Марии, где традиционно проходили роды членов королевской семьи.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!