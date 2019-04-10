Меган Маркл решила рожать по-королевски

Друзья герцогини Сассекской Меган заявили, что она собирается рожать дома. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом. Ранее стало известно, что герцогиня не будет рожать там, где проходили роды Кейт Миддлтон и принцессы Дианы — крыле Линдо больницы Святой Марии. Считалось, что она и принц Гарри подобрали роддом поближе к дому — загородной резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре, чтобы избежать излишнего внимания прессы. Маркл не хотела появляться на крыльце роддома с ребенком через несколько часов после родов, как это сделала Кейт Миддлтон.

Будущие родители не исключают, что роженице потребуется госпитализация, так как ей уже 37 лет. Врачи опасаются, что ей, возможно, придется делать кесарево сечение. Однако друзья герцогини утверждают, что та каждый день занимается йогой и легко переносит беременность, а потому не ожидает тяжелых родов. «Она бы очень хотела родить дома, но, очевидно, все зависит от того, как сложатся события», — отметил источник.

Если герцогиня будет рожать дома, ей предоставят доступ к теплой ванной, бассейну для естественных родов и аппарату для транскутанной электрической нервной стимуляции. При родах дома врачи смогут применить только анальгетик Энтонокс — смесь кислорода и закиси азота, но не прибегнуть к помощи эпидуральной анестезии. Сообщается, что Меган с супругом изучают практики гипнотерапии при родах. Принц Гарри планирует присутствовать при появлении на свет ребенка.

Королева Великобритании Елизавета II родила всех четырех своих детей не в больнице. Они появились на свет либо в Букингемском дворце, либо в Кларенс-хаусе, где королева жила до восшествия на престол.

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