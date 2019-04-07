Меган Маркл с мужем Гарри съехали от родни

Герцогиня Сассекская Меган Маркл с мужем, принцем Гарри, переехали в новый дом загородной резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре. Об этом сообщает издание The Mirror.

Первым гостем в их доме стал голливудский визажист Дэниел Мартин (Daniel Martin), автор свадебного макияжа герцогини. Он находился недалеко от резиденции и решил навестить королевскую семью. Мартин разместил в социальных сетях фотографию одного из исторических зданий участка с подписью «Хмм???»

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Ранее он навещал будущих родителей в Кенсингтонском дворце в Лондоне. Тогда во время обеда он сделал снимок тоста с авокадо и прокомментировал: «Спасибо, Меган, за то, что в эти выходные ты была такой непревзойденной хозяйкой и за твою тайную любовь к тостам с авокадо. Вкусно!»

В конце ноября 2018 года сообщалось, что принц Гарри с беременной женой Меган Маркл собирается переезжать из Кенсингтонского дворца от принца Уильяма, его супруги Кейт Миддлтон и детей ради приватности. Тогда анонимные источники признали, что между женами братьев Гарри и Уильяма действительно не сложились дружеские отношения, но лишь из-за разницы их характеров.

15 марта Меган Маркл, жена принца Гарри и герцогиня Сассекская, появилась на публике в последний раз перед рождением ребенка. Свой последний выход Маркл осуществила в сопровождении мужа, а также герцогов Кембриджских.

О беременности Меган Маркл стало известно 15 октября 2018 года. Ребенок должен появиться на свет в апреле.

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