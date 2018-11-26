Названа настоящая причина переезда принца Гарри и Меган Маркл из дворца

Британские журналисты объяснили, что принц Гарри с беременной женой Меган Маркл переезжает из Кенсингтонского дворца от принца Уильяма, его супруги Кейт Миддлтон и детей ради приватности. Как сообщает издание Daily Mail, пара отправится в загородную резиденцию Фрогмор-хаус в следующем году.

Источники во дворце опровергли появившиеся ранее новости о «некоторой напряженности» между принцами Гарри и Уильямом. Они утверждают, что братья «все еще близки и дружат, но выросли и их пути разошлись».

Также анонимные источники признали, что между их женами действительно не сложились дружеские отношения, но лишь из-за разницы их характеров. «Не было никаких серьезных ссор», — подчеркнули они.

По версии источников, принц Гарри, будучи шестым в очереди на королевский престол, хочет сбежать от публичности из «аквариума для золотой рыбки», который представляет, по его мнению, Кенсингтонский дворец. Папарацци регулярно фотографируют детей принца Уильяма во дворе, и его младший брат хотел бы избежать этого, живя в загородной резиденции, окруженной бурной растительностью.

Однако, как утверждают источники издания во дворце, ради этого молодоженам придется каждый день преодолевать 40 километров, чтобы добраться до Лондона.

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